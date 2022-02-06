البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.12% إلى مستوى 11651 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.
وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.1%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.46% إلى مستوى 11638 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، مدفوعا بمبيعات المستثمرين العرب.
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