البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأحد

10:15 ص الأحد 06 فبراير 2022
البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.12% إلى مستوى 11651 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.1%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.46% إلى مستوى 11638 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، مدفوعا بمبيعات المستثمرين العرب.

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