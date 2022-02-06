ارتفاع الطماطم والفاصوليا.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت سعر كيلو الطماطم، والفاصوليا بين 25 قرشا و5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجعت سعر كيلو الكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، واليوسفي، اليوم، بين 50 قرشا وجنيه، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و4.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 3.25 جنيه و5 جنيهات.

البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 12 و20 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 6 جنيهات و8.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 جنيهات و8.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الملوخية بين 7.5 جنيه و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 جنيهات و8.5 جنيه.

البسلة بين 4 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.