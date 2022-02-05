وزير البترول يفتتح محطة "كارجاس" للغاز الطبيعي بمدينة الشروق

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كتب-مصطفى عيد:

افتتح طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية محطة تموين السيارات بالغاز كارجاس / وطنية الجديدة بمدينة الشروق.

وتفقد الوزير المحطات الثلاث الجديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بالعاصمة الجديدة والتي أوشك الانتهاء منها بالتعاون بين شركات كارجاس وغازتك ووطنية لتسويق البترول.

وأكد الملا، أن المحطات الأربع تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للتوسع وزيادة انتشار محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي على مستوى محافظات الجمهورية والطرق والمحاور السريعة والتوسع العمراني في المدن الجديدة.

وأوضح حسانين محمد، رئيس شركة كارجاس، أن محطة التموين الجديدة " كارجاس / وطنية -الشروق" التي تم افتتاحها مقامة على أحدث طراز يُمكنها ضخ 12 ألف متر مكعب يومياً تمكنها من خدمة 800 سيارة يومياً.

وقال المهندس حسانين محمد رئيس شركة كارجاس، إن محطة التموين الجديدة " كارجاس / وطنية -الشروق" التي تم افتتاحها مقامة على أحدث طراز يُمكنها ضخ 12 ألف متر مكعب يومياً تمكنها من خدمة 800 سيارة يومياً، فيما أضاف أن محطة كارجاس /وطنية -4 العاصمة الجديدة، يمكنها ضخ 14 ألف متر مكعب وخدمة 900 سيارة يومياً.

وأوضح المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك أن محطتي تموين السيارات بالغاز الطبيعي التابعة لها بالعاصمة الجديدة والتي تم إقامتهما داخل محطات شركة وطنية للبترول وهى محطات (العاصمة 1 – العاصمة 2) تبلغ قدرة تشغيل كل محطة 750 م3/ساعة للمحطة الواحدة بطاقة تموين 1000 سيارة يومياً من خلال 4 نقاط شحن معلقة مع إمكانية زيادتها ومضاعفتها طبقاً لمعدلات التموين الفعلية .

وتتميز هذه المحطات باستخدام الشكل المتطور لموزعات الغاز المعلقة في محطات الشحن بهدف توفير مساحة في منطقة التموين، وزيادة معدلات الأمان الأمر الذي من شأنه الإسهام في تطوير البنية الأساسية لتسهيلات التموين بالغاز الطبيعي ودعم انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعي.

وحضر الافتتاح والجولة التفقدية الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس أحمد محمود ومساعده لنشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود المهندس سيد حسن، والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمود ناجى معاون وزير البترول لنقل وتوزيع المنتجات البترولية واللواء محمد أنور رئيس شركة وطنية لتسويق البترول، والمهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر.