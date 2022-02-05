وزيرا الاتصالات والسياحة يتابعان رفع سرعات الإنترنت بالمنشآت الفندقية

كتب-علاء حجاج:

عقد وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة اجتماعًا مع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وبعض قيادات الوزارتين للوقوف على آخر مستجدات الأعمال في مشروع رفع كفاءة سرعة الإنترنت بالمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية لا سيما تلك الموجودة في شرم الشيخ.

وقال بيان من وزارة الاتصالات اليوم السبت إن هذا يأتي استعدادا للتجهيزات السياحية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27».

وأوضح البيان أن خلال الاجتماع تم استعراض ما تم تنفيذه من أعمال في هذا الشأن ومناقشة بعض المشكلات التي تم مواجهتها أثناء عملية التنفيذ وإيجاد الحلول المثلى مع وضع نقاط أساسية لإسراع منظومة العمل والانتهاء من رفع كفاءة سرعات خدمة الإنترنت بالمنشآت الفندقية بكافة أنواعها ووفقا للجدول الزمنى المحدد مسبقا وخاصة تلك الموجودة في مدينة شرم الشيخ للوصول بها إلى المستويات المثلى كأحد الاستعدادات السياحية لاستقبال ضيوف الـ COP 27 بما يضمن نجاحه وظهور مصر بالشكل اللائق وإبراز البنية السياحية القوية للمقصد السياحي المصري.

وتطرق الاجتماع لاستعراض، من خلال عرض تقديمي آخر مستجدات الأعمال بمشروعات التحول الرقمي لوزارة السياحة والآثار والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها مشروعات ميكنة الخدمات السياحية، و نظام إدارة النظم الجغرافية، وربط وتغطية المواقع الأثرية والمتاحف بخدمة الإنترنت والذى يستهدف 40 متحف وموقع أثرى مفتوحين للزيارة على أن يتم البدء بالمتحف المصري بالتحرير ومنطقة آثار سقارة كمرحلة أولى وذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين من المصريين والأجانب، بالمواقع الاثرية و المتاحف لتحسين تجربتهم اثناء الزيارة بالإضافة الى تأهيلها للسياحة الميسرة.

وقال البيان إن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لمشروع الواقع المعزز، وتسجيل الآثار، فضلا عن إدراج خدمات وزارة السياحة والآثار على بوابة مصر الرقمية.