أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور ببداية تعاملات الأسبوع

10:32 ص السبت 05 فبراير 2022
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور ببداية تعاملات الأسبوع

سوق للخضار

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كتبت-دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس، فيما عدا الفاصوليا انخفضت بنحو جنيهين للكيلو.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و4.75 جنيه.

البطاطس بين 3.25 جنيه و5 جنيهات.

البصل بين 1.5 و2.5 جنيه.

الكوسة بين 5.5 و9 جنيهات.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها، بانخفاض جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 6.5 جنيه و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و 9.5جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الملوخية بين 7.5 جنيه و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 جنيهات و8.5 جنيه.

البسلة بين 4 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات

سوق العبور أسعار الخضروات

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