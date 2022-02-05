انخفاض البلطي والجمبري.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور

10:05 ص السبت 05 فبراير 2022
انخفاض البلطي والجمبري.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور

سوق السمك

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كتبت-دينا خالد:

تباينت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وانخفض سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، ليتراوح بين 21 و24 جنيها، بينما ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 30 و60 جنيها للكيلو.

وانخفض سعر كيلو الجمبري صغير الحجم بنحو 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و150 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و130جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار السمك البلطي الجمبري

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