مجدي يعقوب وبطلة الريشة الطائرة بين زائري جناج مصر في اكسبو 2020

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القاهرة – مصراوي:

أكد الوزير مفوض تجاري أشرف حمدي المفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو ٢٠٢٠ دبي أن الجناح المصري بإكسبو شهد عدداً من الزيارات الرسمية لشخصيات رفيعة المستوى خلال الأسبوعين الأخيرين حيث يُصنف الجناح ضمن أكثر 3 أجنحة بالإكسبو جذباً للوفود الرسمية والشخصيات العامة.

ووفقا لبيان من وزارة التجارة والصناعة، اليوم الجمعة، من أبرز هذه الزيارات زيارة الطبيب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، وناصر بن عبد اللطيف، رئيس مجموعة السركال الإماراتية، والدكتور فهد الجلاجل وزير الصحة السعودي، واللاعبة شيماء سامي، بطلة منتخب الريشة الطائرة البارالمبي المصري.

وقال الدكتور مجدي يعقوب إن الجناح المصري يعكس صورة مصر الحقيقية للزوار من كافة أرجاء العالم من خلال ما يتميز به الجناح من محتوى يبرز مقومات مصر الحضارية والثقافية والاقتصادية، وفقا للبيان.

واستضاف الجناح أيضاً اجتماعاً بين مسئولي المجلس التصديري للصناعات الطبية وعدد من الشركات من دول الأرجنتين وأستراليا وروسيا والمكسيك، وذلك على هامش مشاركتهم بمعرض ومؤتمر الصحة العربي 2022 بمدينة دبي، حيث تناول الاجتماع بحث فرص التعاون في مجال الصناعات الطبية وإمكانيات الشركات المصرية في هذا المجال والأسواق التي يتميز فيها المنتج المصري بميزات تنافسية عالية.