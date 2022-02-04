وزير المالية: مصر تمضى بخطى ثابتة فى مسيرة التحول الرقمي

11:31 ص الجمعة 04 فبراير 2022
وزير المالية: مصر تمضى بخطى ثابتة فى مسيرة التحول الرقمي

وزير المالية محمد معيط

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كتب – مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تمضى بخطى ثابتة في مسيرة التحول الرقمي، وتحديث أنماط العمل الحكومي، وتعظيم جهود تعزيز حوكمة منظومة الإدارة المالية للدولة، لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وأوضح الوزير في لقاء مع وفد من الوكالة الكورية للتعاون الدولى «كويكا» عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، أن :"ما حققناه من نجاحات فى التحول الرقمى سواءً فى إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، والدفع والتحصيل غير النقدى، وتحديث منظومتى الضرائب والجمارك على نحو متكامل، يدفعنا لاستكمال المسيرة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي".

وأشار الوزير، إلى أن ذلك يتم تحفيزًا للاستثمار، وتشجيعًا للصناعة الوطنية، وتعزيزًا للإنتاج المحلى، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى بما يساعد فى استيداء حق الدولة.

أشار الوزير، إلى حرصه على تهيئة كل المتطلبات اللازمة للانتهاء من تطبيق المنظومة الإلكترونية للتعاقدات الحكومية بالتعاون مع كوريا الجنوبية من خلال منحة ٧,٩ مليون دولار.

وزير المالية التحول الرقمي الموازنة العامة للدولة الدفع غير النقدي

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