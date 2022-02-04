أسعار الأسماك تستقر في أسبوع بسوق العبور

11:02 ص الجمعة 04 فبراير 2022
أسعار الأسماك تستقر في أسبوع بسوق العبور

أنواع وأسعار الأسماك

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القاهرة – مصراوي:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق الجملة بالعبور، بينما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات اليوم مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 21 و25 جنيها، كما استقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 30 و50 جنيها.

وظل سعر كيلو الجمبري صغير الحجم ثابتا، ليتراوح بين 90 و160 جنيها،

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك سعر السمك اليوم سوق العبور

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