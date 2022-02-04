الزيادة الرابعة على التوالي: أسعار البنزين بعد "التسعير التلقائي" (تسلسل زمني)

08:52 ص الجمعة 04 فبراير 2022
الزيادة الرابعة على التوالي: أسعار البنزين بعد "التسعير التلقائي" (تسلسل زمني)

زيادة أسعار البنزين

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كتبت – شيماء حفظي:

رفعت الحكومة اليوم الجمعة أسعار البزين 25 قرشا للتر، وهذه هي المرة الرابعة على التوالي منذ أبريل 2022، والزيادة الرابعة أ]ضا منذ بدأت تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في أكتوبر 2019.

ويرصد مصراوي، التسلسل الزمني لقرارات لجنة تسعير الوقود منذ إقرارها قبل أكثر من عامين:

1أكتوبر 2019

بدأت لجنة تسعير الوقود، تطبيق سياسة التسعير ربع السنوية في أكتوبر 2019، وكان أول قرار للجنة خفض أسعار المنتجات البترولية 25 قرشًا وتثبيت السولار، وكانت الأسعار حينها 6.5 جنيه للتر بنزين 80، و7.75 جنيه للتر بنزين 92، و8.75 جنيه لبنزين 95، وسعر السولار 6.75 جنيه.

2يناير 2020

ثاني اجتماع للجنة تسعير الوقود، وقررت في هذا الاجتماع تثبيت الأسعار لتظل كما كانت خلال الثلاثة شهور الأخيرة من عام 2019.

3- أبريل 2020

ثالث اجتماع للجنة، وقررت فيه خفض لتر البنزين 25 قرشا، وتثبيت السولار، وأصبحت الأسعار حينها 6.25 جنيه للتر بنزين 80، و7.5 جنيه للتر بنزين 92، و8.5 جنيه للتر بنزين 95، والسولار عند 6.75 جنيه.

4يوليو 2020

رابع اجتماع للجنة، وقررت تثبيت الأسعار عند نفس مستوياتها، واستقرت الأسعار حينها 6.25 جنيه للتر بنزين 80، و7.5 جنيه للتر بنزين 92، و8.5 جنيه للتر بنزين 95، والسولار عند 6.75 جنيه.

5أكتوبر 2020

خامس اجتماع للجنة وقررت فيه أيضا تثبيت الأسعار، وظلت الأسعار حينها 6.25 جنيه للتر بنزين 80، و7.5 جنيه للتر بنزين 92، و8.5 جنيه للتر بنزين 95، والسولار عند 6.75 جنيه.

6يناير 2021

سادس اجتماع للجنة، وقررت تثبيت الأسعار للمرة الثالثة على التوالي، عند 6.25 جنيه للتر بنزين 80، و7.5 جنيه للتر بنزين 92، و8.5 جنيه للتر بنزين 95، والسولار عند 6.75 جنيه.

7أبريل 2021

سابع مرة تجتمع فيها لجنة تسعير الوقود وقررت زيادة أسعار البنزين 25 قرشًا للتر، وتثبيت أسعار السولار.

وأصبحت الأسعار بدءًا من اليوم وحتى نهاية يونيو كالتالي: 6.5 جنيه للتر بنزين 80، و7.75 جنيه للتر بنزين 92، و8.75 جنيه للتر بنزين 95، والسولار عند 6.75 جنيه.

8يوليو 2021:

كان هذا الاجتماع الثامن للجنة، وقررت فيه زيادة الأسعار للمرة الثانية 25 قرشًا إضافية، مع استمرار تثبيت السولار.

وأصبحت الأسعار بنزين 80: 6.75 جنيه، وبنزين 92 بـ 8 جنيهات للتر، وبنزين 95 أصبح سعره 9 جنيهات، والسولار 6:75 جنيه دون تغيير.

9أكتوبر 2021:

قررت لجنة تسعير المواد البترولية، زيادة الأسعار للمرة الثالثة، 25 قرشًا، لتشمل منتجات البنزين والغاز الطبيعي المستخدم في السيارات، مع استمرار تثبيت السولار.

وأصبحت أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة 7 جنيهات للتر بنزين 80، و8.25 جنيه للتر بنزين 92، وبلغ سعر البنزين 95 إلى 9.25 جنيه للتر، ولتر الغاز الطبيعي للسيارات 3.75 جنيه، والسولار 6:75 جنيه دون تغيير.

10 – يناير 2022:

قررت لجنة التسعير التلقائي، في بيان يوم 4 فبراير 2022 زيادة أسعار كافة أنواع البنزين للمرة الرابعة، وذلك خلال الثلاثة أشهر (يناير – مارس 2022) 25 قرشا، مع استمرار تثبيت السولار، وأصبحت الأسعار بنزين 80 بسعر 7.25 جنيه للتر بدلا من 7 جنيهات للتر، وبنزين 92 بسعر 8.50 جنيه للتر بدلا من 8.25 جنيه للتر، وبنزين 95 بسعر 9.50 جنيه للتر بدلا من 9.25 جنيه للتر، والسولار 6.75 جنيه للتر دون تغيير.

أسعار البنزين زيادة سعر البنزين سعر السولار

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