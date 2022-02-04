تطبق اليوم.. الأسعار الجديدة للبنزين بعد الزيادة 25 قرشا

08:36 ص الجمعة 04 فبراير 2022
تطبق اليوم.. الأسعار الجديدة للبنزين بعد الزيادة 25 قرشا

نصائح-ذهبية-لتوفير-البنزين-بعد-رفع-الأسعار

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كتبت – شيماء حفظي:

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه 25 قرشا، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الجمعة.

وتطبق الأسعار الجديدة للبنزين بعد الزيادة، من صباح اليوم الجمعة.

الأسعار الجديدة للبنزين

بنزين 80 بسعر 7.25 جنيه للتر بدلا من 7 جنيهات للتر

بنزين 92 بسعر 8.50 جنيه للتر بدلا من 8.25 جنيه للتر

بنزين 95 بسعر 9.50 جنيه للتر بدلا من 9.25 جنيه للتر

السولار 6.75 جنيه للتر دون تغيير

أسعار البنزين رفع أسعار البنزين سعر السولار سعر البنزين اليوم

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