الإحصاء: 119% ارتفاعا بقيمة صادرات مصر للصين في أول 10 أشهر من 2021



كتبت- ياسمين سليم:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للصين خلال أول 10 أشهر من عام 2021 بنسبة 118.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وقال الجهاز، في بيان له اليوم الخميس، إن الصادرات المصرية للصين سجلت 1.3 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 583.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصين 10.7 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 9.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12.1%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 12 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 10.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 18.2%.

وتضمنت أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الصين في أول 10 أشهر من عام 2021: الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 885.1 مليون دولار، الفواكه بقيمة 80.9 مليون دولار، وأغذية محضرة للحيوانات بقيمة 59.5 مليون دولار، ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 48.8 مليون دولار، ونحاس ومصنوعاته بقيمة 27.5 مليون دولار.

بينما تمثلت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الصين خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021: آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 2.9 مليار دولار، ومراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 1.5 مليار دولار، وسيارات وجرارات ودراجات بقيمة 674.3 مليون دولار، وألياف تركيبية أو اصطناعية بقيمة 547.1 مليون دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 267.8 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 485.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 200.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 142.2%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين 12.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 13.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة انخفاض قدرها 6.1%.

بينما بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر 10.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 7.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة ارتفاع قدرها 42.2%.

وسجل عدد سكان مصر 102.8 مليون نسمة عام 2021، بينما سجل عدد سكان الصين 1.4 مليار نسمة عام 2021، وفقا للجهاز.

وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة الصين طبقا لتقديرات البعثة المصرية 7000 مصري حتى نهاية 2020، بينما بلغ عدد المصريين بالصين طبقاً للمسجلين بالبعثة 379 مصريا.