الإحصاء: انخفاض مياه الري المستخدمة في الزراعة خلال عام 2020



كتبت- ياسمين سليم:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض كميات مياه الري المستخدمة في الزراعة خلال عام 2020، وذلك لانخفاض المساحة المحصولية بالعروة النيلية.

وقال الجهاز، في بيان له اليوم الخميس، إن كمية المياه المستخدمة في الري عند الحقل وصلت 38.4 مليار متر مكعب في عام 2020 مقابل 40.2 مليار متر مكعب في عام 2019 بنسبة انخفاض 4.3%.

وأوضح بيان للجهاز اليوم الخميس، أن العروة الشتوية استخدمت 0.12 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 31.2%، واستخدمت العروة الصيفية 22.4 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 58.2%.

واستخدمت العروة النيلية 0.5 مليار متر مكعب من مياه الري عند الحقل بما يعادل 1.2% في عام 2020، واستخدمت الفاكهة 3.6 مليار متر مكعب بما يعادل 9.3% من كمية المياه المستخدمة في الري.

وبحسب البيان، بلغت كمية مياه الآبار المستخدمة لري محاصيل العروات الثلاث والفاكهة 20 ألف متر مكعب/ يوم في عام 2020 مقابل 19.7 ألف متر مكعب/ يوم في عام 2019، بنسبة زيادة قدرها 1.5%.

وأضاف بيان الجهاز أن كمية المياه المستخدمة في الري عند خزان أسوان بلغت 46.4 مليار متر مكعب عام 2020 مقابل 45.6 مليار متر مكعب في عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 1.7%.

كما بلغت كمية المياه المستخدمة في الري عند أفمام الترع 41.9 مليار متر مكعب في عام 2020 مقابل 42.6 مليار متر مكعب في عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 1.3%.