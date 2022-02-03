وزير المالية: تكليف رئاسي بالتوسع المستمر في المشروعات التنموية

معيط: أخبار سارة عن الضريبة العقارية على المصانع قبل نهاية العام المالي

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك تكليفًا رئاسيًا بالتوسع المستمر في المشروعات التنموية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

وأضاف الوزير، في لقائه مع مصطفى غالب محافظ البنك المركزي العراقي، والوفد المرافق له، أن بيئة الأعمال في مصر أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، واستطاعت الدولة تحويل التحديات إلى فرص واعدة للاستثمار، والتنمية الشاملة، ترتكز على بنية تحتية قوية محفزة للقطاع الخاص، وقادرة على الوفاء بمتطلبات المشروعات الاستثمارية.

وذكر أن الدولة توفر الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع، وتقوم بتطوير وإنشاء شبكة طرق وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وتوفر العملة الصعبة أيضًا، والأمن والاستقرار، والأراضي المرَّفقة، على نحو يؤدي إلى توسيع النشاط الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وقال معيط: "كنا نُعاني من أزمة في الكهرباء والغاز الطبيعي، والآن أصبح لدينا فوائض للتصدير".

وأكد أنه "لولا الاستقرار السياسي والأمني في مصر، الذي نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إرساء دعائمه، في ظل منطقة مضطربة تعاني أزمات سياسية، واضطرابات أمنية ما نجحنا في التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تحقق التقدم الاقتصادي، وما صمدنا فى مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا وتجاوز أزمة الأسواق الناشئة".

وأوضح معيط أن هذا الاستقرار والإصلاحات ساهمت أيضا في القدرة على التعامل المرن في مواجهة التقلبات والتحديات الاقتصادية التي تشهدها أسواق المال العالمية، على نحو يحظى بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، ويتجلى في مؤشرات الأداء المالى للموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكل المحافظات خلال 10 سنوات، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية؛ بما يُسهم في إرساء دعائم منظومة جيدة تمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الوطن؛ على نحو يحميهم من مخاطر الأمراض والعبء المادي والنفسي المصاحب لارتفاع النفقات الصحية المباشرة التي يتحملها الفرد.

وأكد وزير المالية استعداد الجانب المصري لنقل خبراته في مجالات الإصلاح الاقتصادي إلى دولة العراق، قائلا: "طلبات الأشقاء أوامر.. مصيرنا ومستقبلنا واحد".

وأضاف أن مصر والعراق يُمثلان عمقًا استراتيجيًا لبعضهما البعض، مُثمنًا ما يمتلكه العراق من ثروات بشرية قدمت إسهامات معرفية في العديد من المجالات.

وأشاد محافظ البنك المركزى العراقي بالنهضة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في شتى المجالات، مبديا إعجابه بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، مؤكدًا أن العراق يعتز بعلاقاته الأخوية مع مصر.

وقال إن الاقتصاد العراقي نجح في تجاوز مرحلة صعبة ويسعى حاليًا لجذب وتشجيع الاستثمار، وتطوير دور القطاع الخاص، موجهًا الدعوة لوزير المالية لزيارة بغداد للمزيد من التباحث بين الجانبين حول تعزيز مختلف أوجه التعاون المشترك.