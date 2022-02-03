رئيس "برايم" لمصراوي: إعلان الاكتتاب العام في نادي غزل المحلة 15 فبراير

كتبت- شيماء حفظي:

قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للأوراق المالية، لمصراوي، إنه من المتوقع طرح شركة نادي غزل المحلة في البورصة، منتصف الشهر الجاري.

وأوضح ماهر، الذي تولى شركته عملية إدارة الطرح، أنه من المتوقع أن تتسلم الشركة نشرة الطرح بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال أسبوع، لتبدأ بعدها إجراءات الاكتتاب العام الذي يتوقع إعلانه 15 فبراير.

وستطرح شركة غزل المحلة لكرة القدم، نحو 60% من أسهمها في البورصة، في عملية زيادة رأسمالها من 65 مليون جنيه- قيمة الحصة العينية لشركة مصر للغزل والنسيج- إلى 200 مليون جنيه، وستجمع 135 مليون جنيه من الطرح.

وكانت شركة برايم القابضة، أغلقت الطرح الخاص لشركة غزل المحلة لكرة القدم، بإجمالي 37 مليون جنيه لمكتتبين من مؤسسات مصرية ومستثمرين عرب.

واشترت شركة مصر القابضة للتأمين، حصة من الطرح الخاص بنحو 15 مليون جنيه، وفقا لتصريحات سابقة لوزير قطاع الأعمال لمصراوي.

وتمثل نسبة الطرح الخاص نحو 27% من إجمالي أسهم الطرح، وسيتم جمع باقي القيمة المستهدفة من خلال الاكتتاب العام.

وستكون شركة غزل المحلة لكرة القدم قد مهدت الطريق لشركات كرة القدم لإدراج أسهمها في البورصة المصرية، كأول فريق كرة قدم في الشرق الأوسط يدرج أسهمه في البورصة بعدما أصبحت أول شركة مساهمة مصرية لنشاط كرة القدم تم تأسيسها في يناير 2021 تماشياً مع قانون الرياضة الجديد.