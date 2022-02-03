الضرائب تطالب شركات المرحلة السادسة بسرعة الانضمام للفاتورة الإلكترونية



كتب- مصطفى عيد:

طالب رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الشركات الملزمة ضمن المرحلة السادسة بسرعة الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية وفقًا للقرار رقم 619 لسنة 2021، وسرعة تنفيذ إجراءات التسجيل على المنظومة من خلال خاصية التسجيل الذاتي، وكذلك الحصول على الختم الإلكتروني قبل 15 فبراير الجاري.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الخميس، أكد عبد القادر حرص وزارة المالية والمصلحة على التيسير على الممولين الملزمين بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي يتم تطبيقها على مراحل.

وأشار إلى أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.

وقال عبد القادر إن المصلحة ستتخذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأضاف أن أكثر من 8472 شركة قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن، موضحًا أنه تم إرسال أكثر من 131 مليون فاتورة إلكترونية على المنظومة منذ بداية تفعيلها حتى الآن.

وأكد عبد القادر أن المصلحة تقوم بعقد ندوات توعية مجانية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية أسبوعيًا، ويتم الإعلان عن هذه الندوات ومواعيدها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك.

ويمكن للمؤسسات المختلفة التواصل مع وحدة الإعلام بمصلحة الضرائب على البريد الإلكتروني (tax.media@eta.gov.eg) للتنسيق لعقد ندوات توعية مجانية، كما يتلقى الخط الساخن للمصلحة (16395) كافة الاستفسارات والتساؤلات ويرد عليها، وفقا لعبد القادر.