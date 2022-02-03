وزير البترول: توصيل الغاز الطبيعي لـ 13 مليون وحدة سكنية حتى نهاية يناير



كتب- مصطفى عيد:

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 13 مليون وحدة سكنية على مستوى كافة محافظات مصر منذ بدء النشاط وحتى نهاية يناير 2022، مما أدى إلى تحقيق وفرا يقدر بحوالي 234 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

وقال الوزير إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وخطة الدولة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي فى المنازل وإحلاله كبديل للبوتاجاز لخفض الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة في دعم أسطوانات البوتاجاز، بالإضافة إلى تقديم خدمة حضارية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري برئاسة الوزير لاستعراض أعمال ونسب التقدم في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ومبادرة حياة كريمة، والعمل على تذليل العقبات التي قد تعوق تحقيق معدلات التنفيذ المخططة وفقاً للبرامج الزمنية المحددة.



وأشار الملا إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام الحالي 2021-2022، ويجري تنفيذها وفقاً للمخطط ، وذلك من خلال تضافر كافة جهود العاملين في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وذكر أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 34 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال العام الحالي، بخلاف استكمال أعمال التوصيل بكافة المناطق على مستوى الجمهورية.

وأضاف الملا أنه تم الانتهاء من تركيب حوالي 835 ألف عداد مسبق الدفع في إطار خطة الدولة بالتوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لتوصيل الغاز الطبيعي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" والبالغ عددها 1487 قرية.

وفي هذا الصدد وجه الملا بالتنسيق والتعاون الكامل مع جهات الدولة المعنية بتنفيذ تلك المبادرة، خاصة وأن أعمال توصيل الغاز الطبيعي ترتبط بانتهاء تنفيذ شبكات الصرف الصحي الحكومي.

وأشار إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 98 قرية، ويجري تنفيذ الشبكات الأرضية لـ 100 قرية وتنفيذ أعمال المسح الميداني والرفع المساحي لـ 142 قرية.

حضر الاجتماع الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والمهندس أحمد محمود نائب رئيس الشركة للتخطيط والمشروعات، وهشام نور رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، ورؤساء شركات قطاع البترول والقطاع الخاص العاملة في المشروع القومي للغاز الطبيعي للمنازل.