هشام توفيق: توقيع اتفاق تصنيع السيارة الكهربائية في الربع الأول من 2022

كتبت– شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، إنه سيتم التوقيع مع شركة عالمية لإنتاج سيارة كهربائية في مصر بالتعاون مع شركة النصر للسيارات خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الخميس.

وأوضح الوزير، في لقاء مع نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن تطوير شركة النصر للسيارات، الذي تتبناه الوزارة، يطرح فرصا استثمارية في مجال الصناعات المغذية ومكونات السيارات الكهربائية، حيث من المستهدف إقامة صناعات مغذية لهذه النوعية من السيارات تغطي احتياجات السوق من الكميات المنتجة.

وأشار إلى أنه من المستهدف بعد التعاقد مع الشريك العالمي، تصنيع سيارة كهربائية بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 ألف سيارة سنويا في الوردية الواحدة، وفقا للبيان.

وكان الوزير قال لمصراوي، هذا الأسبوع، إن المفاوضات وصلت إلى المرحلة الأخيرة من اتفاق قريب بين شركة النصر للسيارات وإحدى الشركات الصينية لصناعة السيارة الكهربائية في مصر.

وقال الوزير إن "الوزارة في المرحلة النهائية من التفاوض مع الشركة الصينية، ونتفاوض حاليا على المقابل المالي الذي ستحصل عليه"

ومن المقرر أن تحصل الشركة الصينية المصنعة على مقابل مالي ضمن اتفاق الشراكة سواء بنسبة معينة في الإيرادات أو غيرها، بحسب ما سيتم التوصل له في الاتفاق النهائي.

وتستهدف الوزارة أن يتراوح سعر السيارة التجاري للمستهلك ما بين 300 إلى 320 ألف جنيه، بعد تقديم دعم نقدي تتحمله وزارة المالية يصل إلى 50 ألف جنيه، لتحفيز للشراء.

وأوضح الوزير، لمصراوي، أن إجمالي تكلفة المشروع برأس المال العامل حوالي 2 مليار جنيه، وهي قيمة لم تتغير في المفاوضات الجديدة.