وزير قطاع الأعمال: سنطرح فرصا استثمارية في مشروعاتنا بمؤتمر "مصر تستطيع"

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كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة ستطرح الفرص الاستثمارية في شركاتها التابعة خلال مؤتمر "مصر تستطيع" المقبل المقرر عقده في الربع الأول من 2022، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال اليوم الخميس.

وأوضح الوزير، في لقاء مع وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، أنه من المشروعات التي ستشارك بها الوزارة في النسخة القادمة من "مصر تستطيع"، شركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد سابقًا) والخدمات التي تقدمها لقطاع التجارة الخارجية من خلال توفير حزمة من خدمات الوساطة والتسويق والنقل واللوجستيات.

وقال الوزير إنه سيتم افتتاح 5 فروع خارجية للشركة في أول مارس المقبل من بين 14 مركزا للتجارة حول العالم، بهدف الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية للترويج للصادرات المصرية وأيضا توفير مدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها وذلك عبر منصة الكتالوج الإلكتروني "جسور".

وأشار "توفيق" إلى طرح فرص استثمارية في مجال الصناعات المغذية ومكونات السيارات الكهربائية وذلك في إطار مشروع إنتاج السيارة الكهربائية الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركة النصر للسيارات، ومن المستهدف إقامة صناعات مغذية لهذه النوعية من السيارات تغطي احتياجات السوق من الكميات المنتجة.

كما أشار الوزير إلى شراكات استثمارية متاحة في عدد من المشروعات، ومنها على سبيل المثال إدارة وتشغيل مرحلتي الصباغة والتجهيز في مشروع التحديث الشامل للشركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة.

وأوضح أن هناك إمكانية التعاون مع بعض أصحاب العلامات التجارية العالمية في مجال الملابس الجاهزة للإنتاج على خطوط مصانع الشركات التابعة في ظل ما تشهده هذه الشركات من تحديث وتوريد لأحدث الماكينات من كبرى الشركات العالمية في أوروبا واليابان، فضلًا عن الفرص المتاحة للتعاون في مشروعات التربية الحيوانية وإنتاج الألبان بمنطقة توشكى.

وبحث الوزير مع وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الملفات الخاصة بالنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، والتي تحمل عنوان: "مصر تستطيع بالصناعة"، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية.

وقالت الوزيرة :"حريصون على تبادل الخبرات بين علماء وخبراء مصر بالخارج، ونظرائه‍م بالخارج، بما يحقق أفضل نتائج في المشروعات القومية، وفقا لأحدث ما وصلت إليه العلوم والتكنولوجيا، ولذلك نحرص على التواصل الدائم والمستمر مع كل وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، والتي تشارك في فعاليات المؤتمر".

وأضافت وزيرة الهجرة، أنه يتم حاليا التواصل مع خبرائنا المصريين بالخارج لدعوتهم للمشاركة خلال فعاليات المؤتمر وسيتم دعوة الخبراء في مختلف المجالات الصناعية، لافتة إلى أن المصريين بالخارج لهم خبرات كبيرة في أكثر من مجال بقطاع الصناعة بكافة تخصصاتها وهو ما نستهدفه بالمؤتمر للاستفادة من هذه الخبرات وإدماجها في عملية التنمية التي تحدث على أرض مصر.