الطماطم تواصل ارتفاعها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

10:06 ص الخميس 03 فبراير 2022
الطماطم تواصل ارتفاعها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

أسعار الخضار والفاكهة

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كتبت- شيرين صلاح:

وصل سعر كيلو الطماطم ارتفاعه خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، وزاد الكيلو 25 قرشا، كما زاد سعر كيلو البصل 25 قرشا.

وكان سعر كيلو الطماطم ارتفع 75 قرشا، ليصبح قيمة الزيادة في اليومين جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و4.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 3.25 جنيه و5 جنيهات.

البصل بين 1.5 و2.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 5.5 و8.5 جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 6.5 جنيه و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الملوخية بين 7.5 جنيه و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 جنيهات و8.5 جنيه.

البسلة بين 4 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم أسعار الفاكهة اليوم سوق العبور

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الطماطم تواصل ارتفاعها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

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