الطماطم تواصل ارتفاعها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

وصل سعر كيلو الطماطم ارتفاعه خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، وزاد الكيلو 25 قرشا، كما زاد سعر كيلو البصل 25 قرشا.

وكان سعر كيلو الطماطم ارتفع 75 قرشا، ليصبح قيمة الزيادة في اليومين جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.