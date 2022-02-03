أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الخميس في سوق العبور

10:03 ص الخميس 03 فبراير 2022
أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الخميس في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 21 و25 جنيها، كما استقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 30 و50 جنيها.

وظل سعر كيلو الجمبري صغير الحجم ثابتا، ليتراوح بين 90 و160 جنيها، و سعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ثابتا، ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك سعر السمك اليوم سوق العبور

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