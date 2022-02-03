أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الخميس في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 21 و25 جنيها، كما استقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 30 و50 جنيها.

وظل سعر كيلو الجمبري صغير الحجم ثابتا، ليتراوح بين 90 و160 جنيها، و سعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ثابتا، ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها.