أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الخميس في سوق العبور
استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.
واستقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 21 و25 جنيها، كما استقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 30 و50 جنيها.
وظل سعر كيلو الجمبري صغير الحجم ثابتا، ليتراوح بين 90 و160 جنيها، و سعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيها.
واستقر سعر كيلو البوري ثابتا، ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها.
وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان