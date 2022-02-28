القابضة للتأمين تحقق 4.4 مليار جنيه أرباح العام المالي الماضي

كتبت – شيماء حفظي:

حققت شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة، صافي ربح حوالي 4.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2020-2021 بمعدل نمو قدره 5.2% مقارنة بعام 2019-2020، بحسب بيان لوزارة قطاع الأعمال العام.

وقال البيان، إن إجمالي الاستثمارات بالشركة ارتفع إلى 75.7 مليار جنيه مقابل مبلغ 61.2 مليار جنيه عام 2019/2020 بمعدل نمو قدره 23.8%.

وارتفع إجمالي الأقساط المصدرة بشركات التأمين لعام 2020/2021 بمعدل 20.5% ليبلغ 17.5 مليار جنيه، وارتفع إجمالي حقوق حملة الوثائق لشركات التأمين ليبلغ 41.2 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 10.7% مقارنة بعام 2019/2020.

وذكر تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين برئاسة باسل الحيني، أن المجموعة حققت نتائج قوية ومؤثرة في جميع المجالات منها نمو حجم الأرباح المحققة، وزيادة حصة الدولة من نتائج الأعمال (أرباح ، ضرائب ، تأمينات ) التي بلغت 4.5 مليار جنيه لأول مرة منذ نشأة الشركة القابضة.

وقال البيان، إنه جاري تأسيس أقوى تحالف في السوق لإنشاء شركة مصر للتأمين التكافلي-حياة، بالشراكة بين المجموعة وشركتيها (مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة) والبنك الأهلي المصري وبنك مصر.

بالإضافة إلى التقدم بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس شركة متخصصة للتأمين الطبي، كما تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة تأجير تمويلي وتخصيم مما يعزز من حجم مساهمة المجموعة في نمو الاقتصاد الوطني، وفقا للبيان.