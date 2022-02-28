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التمثيل التجاري: 9.1 مليار دولار حجم التجارة بين مصر وأمريكا في 2021

04:08 م الإثنين 28 فبراير 2022
التمثيل التجاري: 9.1 مليار دولار حجم التجارة بين مصر وأمريكا في 2021

خلال اجتماع جمعية رجال الأعمال المصريين

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كتبت- منال المصري:

قال محمد الخطيب، رئيس وحدة النظام المعمم للمزايا الأمريكي GSP بالتمثيل التجاري المصري، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بلغ 9.1 مليار دولار خلال العام الماضي 2021.

وأضاف الخطيب، خلال اجتماع جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الاثنين، أن قيمة صادرات مصر لأمريكا بلغ 3.4 مليار دولار خلال العام الماضي، بينما وصلت قيمة واردات مصر من أمريكا 5.7 مليار دولار.

جاء ذلك خلال مناقشة الجمعية كافة الخدمات التي تقدمها وحدة النظام المعمم للمزايا الأمريكي GSP التابعة التمثيل التجاري المصري، وكيفية استفادة مجتمع الأعمال من هذا النظام وفرص زيادة الصادرات المصرية في السوق الأمريكي.

وأكد محمد الخطيب أن أهم السلع المصدرة من مصر إلى السوق الأمريكي تتمثل في السلع الغذائية، والملابس الجاهزة والمنسوجات، والحديد والصلب، والمنتجات البترولية.

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