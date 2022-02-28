تداعيات الحرب: توقعات بزيادة الإقبال على الذهب مع ارتفاع الأسعار

كتبت- شيرين صلاح:

توقع إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، زيادة الإقبال على شراء الذهب مع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وبحسب واصف في بيان اليوم الاثنين، فإن العقود الآجلة للمعدن الأصفر ارتفعت أول أيام الحرب إلى أعلى مستوياتها في 18 شهر لتسجل 1973 دولار للأوقية، وسط تهافت كبير على شرائها عالميا، وهو ما انعكس في السوق المحلي على ارتفاع سعر الجرام بمختلف العيارات بمتوسط 30 جنيه.

وأكد إيهاب واصف، أن الذهب أظهر أنه "الاستثمار الأفضل، والملاذ الآمن، وحافظ لقيمة العملات من الانهيار، خلال أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، وذلك بعد الارتفاعات القياسية الأخيرة التى سجلها مع بداية اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية".

وقال واصف، إنه مع اشتعال فتيل الحرب الروسية الأوكرانية واستمرار تداعياتها، أثبت الذهب أنه الملاذ الآمن للاستثمار في الوقت الذي تراجعت فيه عملات العديد من الدول وسجلت أسواق المال في معظم الدول تراجعات حادة، لافتا إلى أن الذهب والمعادن الثمينة الأخرى كالفضة حققت ارتفاعات كبيرة لثقة المستثمرين بها.

وأشار واصف إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا ليست الأزمة الأولى التي يثبت الذهب فيه قوته كاستثمار آمن، ففي عام 2020 حقق الذهب قفزات سعرية قوية مع تداعيات فيروس كورونا العالمي بعد تأثيره على معدلات النمو الاقتصادي لها وتوقف حركة النشاط الصناعي وبعد انحسار الأزمة لا يزال الذهب الاستثمار الأفضل بفضل قدرته على التحوط من ارتفاع مستويات التضخم التى تتعرض لها العديد من دول حول العالم، وانخفاض قيمة الكثير من عملات الدول أمام الدولار، وهو ما دفع عدد من البنوك المركزي لزيادة احتياطيها منه حول العالم.

وأكد رئيس الشعبة أن المعدن الأصفر بالرغم من أنه الملاذ الآمن للاستثمار، إلا أنه عُرضه للتقلبات السعرية بناء على سياسة العرض والطلب، وهو ما حدث في ثاني أيام الحرب بعد أن تراجع سعر الأوقية للعقود الآجلة إلى 1898 دولار مع توقعات هدوء الحرب، خاصة أنه ينظر له استثمار طويل الأجل، وليس مضاربة وربح سريع.

وأشار واصف، إلى أن استمرار اندلاع الحرب وعدم ظهور بوادر لحل الازمة سياسيا، وتشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية يجعل هناك مزيد من الإقبال على الاستثمار في الذهب وشراءه عالميا، وهو ما ظهر في افتتاح البورصة العالمية تعاملاتها على الذهب اليوم الاثنين بتسجيل ارتفاعات من جديد ؛ ليصل سعر الأوقية إلى 1900 دولار.

وطالب واصف المواطنين بعدم الاستماع إلى ما يتردد من قبل غير المختصين على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار توصيات عن وصول أسعار الذهب إلى مستويات محددة دون دراسة.