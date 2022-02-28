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شعبة العمالة تؤسس جمعية رجال أعمال لشركات التوظيف

02:23 م الإثنين 28 فبراير 2022
شعبة العمالة تؤسس جمعية رجال أعمال لشركات التوظيف

حمدي إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة

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كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية عن تأسيس "جمعية رجال الأعمال أصحاب ومديري شركات التوظيف المصرية"، وذلك اعتبارًا من اليوم الاثنين.

وقالت الشعبة في بيان اليوم، إنه تم تسجيل الجمعية رسميًا بوزارة التضامن الاجتماعي وصدور الرقم الموحد الخاص باعتمادها – وذلك لتمثيل شركات إلحاق العمالة المصرية بكافة محافظات الجمهورية ورعاية أصحاب الشركات والعاملين بها وكذلك الجاليات المصرية بالخارج.

وقال حمدي إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية ورئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الكيان الجديد يهدف إلى فتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية بالخارج، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب العمالة لكي يسهل تسويقها وتوظيفها في أسواق العمل الجديدة ولكي تواكب متطلبات أسواق العمل محليا وإقليميا ودوليا.

وتابع حمدي، أن تأسيس كيان رسمي لشركات التوظيف المصرية حلم طال انتظاره لتمثيل شركات القطاع والجاليات المصرية بالخارج.

وأضاف إمام، أن الكيان الجديد سيمثل ويرعى أصحاب الشركات والعاملين بها والذين طالما واجهوا الصعوبات وأزمات خلال العقود الماضية لعدم وجود مظلة ترعاهم وأسرهم اجتماعيا وصحيا وتدافع عن حقوقهم لدى كل الجهات - وأنه وزملاءه من مجموعة المؤسسين حرصوا كل الحرص على وضع لائحة داخلية للكيان ترعى العاملين بالشركات والجاليات العمالة المصرية بالخارج.

وأوضح أنه سيتم فتح باب الانضمام للجمعية خلال أيام عن طريق طلب انضمام إلكتروني، ويجري الإعداد لإطلاق أعمال الجمعية رسميًا بحضور لفيف من أصحاب ومديري والعاملين بشركات إلحاق العمالة المصرية وبحضور شخصيات رسمية وبارزة من المجتمع الاقتصادي المصري.

حمدي إمام شعبة إلحاق العمالة

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