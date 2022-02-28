تراجع أسعار الدواجن البيضاء.. وارتفاع الكتكوت مع الاستعداد لرمضان

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن البيضاء شهدت تراجعًا طفيفًا مع بداية الأسبوع الجاري، بينما ارتفعت أسعار الكتاكيت بشكل بسيط.

وأضاف السيد، أن كيلو الدواجن البيضاء تراجع بالمزرعة إلى 30 جنيهًا مقابل 31 جنيهًا، وتباع بالأسواق 35 جنيهًا للكيلو.

كما ارتفع سعر الكتاكيت إلى بين 12 و14 جنيهًا مقابل 6 جنيهات و13 جنيهًا.

وارتفع سعر الكتكوت، نتيجة ارتفاع الطلب عليه، مع اقتراب شهر رمضان، وفقا للسيد.

وبحسب رئيس الشعبة، فإن سعر كرتونة البيض استقر بين 50 و52 جنيهًا بالمرزعة، لتباع الكرتونة بالأسواق بين 55 و85 جنيهًا.

وذكر رئيس الشعبة أن سعر كيلو الدواجن البلدي باختلاف نوعه سجل بين 37 و38 جنيهًا، على أن يباع في الأسواق بين 46 و47 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر طن العلف حوالي 9 آلاف جنيه بالأسواق، بحسب رئيس الشعبة.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن.