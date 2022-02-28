تزامنا مع أزمة أوكرانيا.. كم خسر المليارديرات الروس منذ بداية 2022؟



كتب- مصطفى عيد:

سجل مجموع ثروات 23 مليارديرا روسيا بقائمة بلومبرج خسارة مجمعة بنحو 58.5 مليار دولار منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية جلسة يوم الجمعة الماضية، وهو ما جاء تزامنا مع تصاعد التوترات الروسية الأوكرانية وبدء عمليات عسكرية في أوكرانيا وفرض عقوبات غربية على روسيا.

وبحسب قائمة بلومبرج، وصل مجموع ثروات المليارديرات الروس الـ 23 بعد الخسارة إلى 316.5 مليار دولار في الوقت الحالي، وهو ما يعني أن مجموع ثرواتهم كان 375 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

ومن بين المليارديرات الـ 23 لم ينجُ من الخسارة منذ بداية العام وحتى الآن سوى 2 منهم وهما أندريه ميلينشينكو البالغ من العمر 50 عاما والذي ربح منذ بداية العام نحو 1.73 مليار دولار، والثاني هو فياتشيسلاف كانتور الذي ربح نحو 13.2 مليون دولار فقط منذ بداية العام.

وكان أكثر المليارديرات الروس خسارة منذ بداية العام الجاري جينادي تيمشينكو حيث انخفضت ثروته بنحو 7.9 مليار دولار، وذلك رغم أنه ربح في آخر تعاملات فقط 2.44 مليار دولار، لتصل ثروته إلى نحو 14.5 مليار دولار، وفقا لبيانات قائمة بلومبرج.

ويعد الملياردير ليونيد ميخلسون ثاني المليارديرات الأكثر خسارة منذ بداية العام حيث انخفضت ثروته بنحو 7.79 مليار دولار لتصل حاليا إلى نحو 24.7 مليار دولار.

وثالث المليارديرات الروس الأكثر خسارة هو وحيد الأكبروف حيث تقلصت ثروته بنحو 7.76 مليار دولار منذ بداية العام لتصل إلى نحو 15 مليار دولار حاليا.

ويتصدر فلاديمير بوتانين قائمة المليارديرات الروس الأكثر ثراء بقيمة ثروة نحو 27.9 مليار دولار في المركز 49 عالميا، ثم أليكسي مورداشوف بقيمة ثروة 25.1 مليار دولار في المركز 57 عالميا، ثم ليونيد ميخلسون بقيمة ثروة 24.7 مليار دولار في المركز 58 وهو كان أغناهم في بداية العام قبل الخسارة.

وفي المركز الرابع ضمن أثرياء روسيا فلاديمير ليسين بقيمة ثروة 23.7 مليار دولار في المركز الـ 60 عالميا بقائمة بلومبرج، ثم عليشر عثمانوف بقيمة ثروة 20.6 مليار دولار في المركز الـ 78 عالميا.