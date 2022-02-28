كتبت – شيماء حفظي:

قالت مجموعة طلعت مصطفى، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إنها حققت مبيعات تاريخية في العام الماضي، مع ارتفاع إيرادات القطاع الفندقي وإطلاق مشروع نور.

وارتفعت مبيعات الشركة في 2021، بنسبة 95% لتسجل 32.4 مليار جنيه، مقابل 16.6 مليار جنيه في 2020.

وحققت مبيعات مشروع نور خلال العام 18.5 مليار جنيه، وحققت إيرادات النشاط العقاري 12.1 مليار جنيه بنسبة نمو 2%.

وارتفعت إيرادات قطاع الفنادق، خلال العام الماضي، بنسبة 104% رغم استمرار تداعيات أزمة كورونا، لتسجل إلى 1.27 مليار جنيه.

وطلعت مصطفى، هي واحدة من أكبر المطورين العقاريين في مصر، وتأسست عام 2007، ولديها مشروعات في القاهرة مدينة الرحاب ومشروع مدينتي، كما تمتلك فنادق في القاهرة وشرم الشيخ.