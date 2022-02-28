انطلاق المعرض والمؤتمر الدولي للهواتف المحمولة ببرشلونة بحضور مصري



برشلونة- علاء حجاج:

انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للهواتف المحمولة "MWC" والذي يقام في الفترة من 28 فبراير وحتى 2 مارس في برشلونة بإسبانيا.

وتشارك مصر بوفد رفيع المستوى من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويعد المؤتمر هو الحدث السنوي العالمي الأبرز لصناعات الهواتف المحمولة والصناعات المتعلقة بها في العالم الذي تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول "GSMA" بمشاركة نحو 1800 عارض من 183 دولة.

كما يحضر المؤتمر صناع القرار والخبراء ومسئولو المنظمات الدولية وكبرى الشركات العاملة في مجال الهاتف المحمول وأجهزته، والمتخصصون في التكنولوجيات ذات الصلة، ورواد صناعة الهاتف المحمول من مختلف أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يعقد طلعت على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي للهواتف المحمولة لقاءات على مدار يومين مع عدد الوزراء والمسئولين الحكوميين ومسئولي المنظمات الدولية، وكبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث التعاون في المجالات ذات الصلة.

كما سيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات عالمية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويهدف المؤتمر الدولي للهواتف المحمولة إلى تسليط الضوء على القضايا الهامة وأحدث الابتكارات في مجال صناعة الهواتف المحمولة، وخدمات الجيل الخامس، وتتضمن فعالياته عقد عدد من المحاضرات، وورش عمل، ومناقشات تفاعلية بمشاركة خبراء ومستثمرين.

كما يتم عقد مسابقات بين الشركات الناشئة؛ بالإضافة إلى استعراض الإصدارات الجديدة لشركات التكنولوجيا العالمية الرائدة في مجال صناعة الهواتف المحمولة.

وتهدف نسخة هذا العام إلى مناقشة كيف تقود التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والسحابة والجيل الخامس والروبوتات والبيانات الضخمة عمليات الوصول إلى مستقبل رقمي.