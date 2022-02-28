الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية يرتفع 4.83% خلال ديسمبر

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) بنسبة 4.83% خلال شهر ديسمبر الماضي ليسجل 115.36 (أولـي) مقابل 110.06 خلال شهر نوفمبر 2021 (نهائي).

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، اليوم الاثنين، البيـانات الأولية الرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر ديسمبر 2021.

وحدث الجهاز منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النشـاط الصناعي (ISIC Rev.4) باستخدام الرقم القياسي الشهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013).

وأظهر تقرير المركزي للإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية، بارتفاع قدره 8.95%، بسبب زيادة الطلب على الأدوية في ظل أزمة كورونا.

كما ارتفع الرقم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية بارتفاع قدره 7.01%، وذلك لزيادة الطلب في ظل أزمة كورونا.

نما انخفض الرقم القياسي لصناعة المشروبات بانخفاض قدره 3.33٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق نتيجة موسم الشتاء.

وبلغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة معدات النقل الأخرى بانخفاض قدرها 58.02%، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.