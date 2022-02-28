أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين في سوق العبور

10:00 ص الإثنين 28 فبراير 2022
أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين في سوق العبور

أسعار الأسماك

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستواه أمس.

استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 25 و28 جنيها.

وبقي سعر كيلو البوري ثابتا ليتراوح، بين 42 و52 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي، ليتراوح بين 30 و60 جنيها.

وظل سعر كيلو الجمبري ثابتا، ليتراوح بين 90 و180 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك سعر السمك اليوم سوق العبور أسعار الجملة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1521

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

1213

متعافون اليوم

482248

إجمالي الإصابات

24040

إجمالي الوفيات

412161

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا