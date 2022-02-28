أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستواه أمس.

استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 25 و28 جنيها.

وبقي سعر كيلو البوري ثابتا ليتراوح، بين 42 و52 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي، ليتراوح بين 30 و60 جنيها.

وظل سعر كيلو الجمبري ثابتا، ليتراوح بين 90 و180 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.