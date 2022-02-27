جمارك السويس تفرج عن 1643 سيارة بقيمة 298.3 مليون جنيه خلال يناير

كتب- مصطفى عيد:

كشف تقرير لمصلحة الجمارك عن إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس عن 1643 سيارة ملاكي ونقل أشخاص وبضائع خلال شهر يناير الماضي بقيمة إجمالية بلغت 298 مليونًا و300 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وأشار التقرير، الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها هذه السيارات وصل إلى حوالي 77 مليونًا و84 ألف جنيه.

وأوضح أن جمارك السويس أفرجت عن 1617 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصي والتجاري خلال شهر يناير، منها 1051 سیارة "إعفاءات ذوي إعاقة" بقیمة إجمالية بلغت 288 مليونًا و52 ألف جنيه.

ووصلت الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن تلك السيارات إلى نحو 49 مليونًا و945 ألف جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 22 مليونًا و640 ألف جنيه، بينما بلغت ضريبة الأرباح التجارية والصناعية 108 آلاف جنيه، بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 72 مليونًا و693 ألف جنيه، وفقا للتقرير.

وذكر التقرير أيضًا أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت نهائيًا عن 26 سيارة نقل بضائع وركاب بقيمة بلغت 10 ملايين و247 ألف جنيه خلال يناير الماضي.

وأضاف أنه تم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عن تلك السيارات بقيمة 2 مليون و503 آلاف جنيه، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها مليون و785 ألف جنيه، فيما بلغت ضريبة الأرباح التجارية والصناعية 102 ألف جنيه، بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 4 ملايين و391 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن عدد السيارات المفرج عنها بنظام "الإفراج المؤقت" من جمرك السويس خلال شهر يناير الماضي بلغ 63 سيارة، فضلًا على 152 سيارة تمت إعادة تصديرها، سبق الإفراج عنها تحت نظام "الإفراج المؤقت"، وفقا للبيان.