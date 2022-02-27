حرب أوكرانيا واضطرابات الشحن ترفع أسعار الحديد في مصر

تبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس غرفة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن شركة حديد الجارحي أعلنت زيادة سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع 650 جنيهاً، اعتبارًا من اليوم الأحد.



ووفقا لقول الزيني، فإن سعر الطن تسليم أرض المصنع بشركة الخارجي ارتفع إلى 15750 جنيه مقابل 15100 جنيه قبل الزيادة.



كما زادت أسعار حديد التسليح بالمصانع الاستثمارية 300 جنيه خلال الأسبوع الماضي، بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفقا لقول الزيني.



وأضاف الزيني، أن تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا رفعت أسعار الحديد بالمصانع الاستثمارية مع زيادة الطلب خلال الفترة الحالية بالسوق المحلي، والتخوفات من حركة الشحن.



وقال محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد، إن مصر تستورد البليت من العديد من الدول، ولكن ثلث واردات مصر من البليت من أوكرانيا، وتستورد معادن أخرى من بينها الصاج من روسيا.



وأوضح حنفي، أن رفع أسعار الحديد في بعض المصانع خلال الفترة الحالية جاء نتيجة ارتباك حركة الشحن العالمي بسبب تداعيات الحرب والتخوفات من نقص الخام بالأسواق.



وأضاف حنفي، أن هناك بدائل لاستيراد البليت أمام مصر مثل تركيا، ولكن المشكلة في حركة الشحن بسبب الحرب.



وبلغت قيمة الواردات المصرية من أوكرانيا 1,7 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 1,8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 6,4%، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



وتوقع الزيني ارتفاع أسعار الحديد لباقي المصانع في السوق المحلي مع بداية مارس المقبل.



وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.