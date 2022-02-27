مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية يعقد أول اجتماعاته بعد الانتخابات

كتبت- شيرين صلاح:

عقد مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أول اجتماع له بعد بدء الدورة الجديدة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، وذلك بمقر اتحاد الصناعات المصرية.

وحضر الاجتماع الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندس محمود بزان ورنا جمالي وكلاء رئيس مجلس الإدارة، وإبراهيم الامبابى وأحمد الفندي أعضاء هيئة المكتب، والدكتور محمد الشافعي، والمهندس محمد شكري، وسعيد بدر أعضاء مجلس الإدارة، ومحمود البسيوني المدير التنفيذي وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي للغرفة .

وشهد اجتماع المجلس حوارًا مفتوحًا بين أعضاء مجلس الإدارة والدكتور حسين منصور، تناول العديد من الملفات الهامة لمستقبل قطاع الصناعات الغذائية، وبحث سبل التعاون لدعم سلامة الغذاء في المصانع ومساندة المنشآت الغذائية خاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم، بحسب بيان صحفي اليوم الأحد.

وقال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس الإدارة، إن المجلس الجديد حريص على استمرار الغرفة في تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة للنهوض بالقطاع وتطوير أدائه وتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف والمستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية وفقا لرؤية مصر 2030 الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وأكد الجزايرلي على ضرورة استمرار التعاون والشراكة مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء للبناء على ما تحقق من إنجازات ونجاحات كبيرة منذ بداية إنشاء الهيئة.

وقال الدكتور حسين منصور في كلمته إن الهيئة قد بذلت العديد من المجهودات منذ بداية انشائها لتتمكن من القيام بالمهام الموكلة لها وتحقيق الغرض الذي انشئت من أجله، وحرصت على التعاون والتنسيق المستمر مع القطاع الخاص ممثلا في الغرفة ايمانا بالمسؤولية المشتركة في دعم وتشجيع الشركات والمنشآت الغذائية للانضمام إلى منظومة سلامة الغذاء والعمل كفريق واحد وحوار مفتوح لتحقيق نقلة نوعية هائلة في منظومة التشريعات المنظمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية.

تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الملفات التي تتعلق بالمنشآت الغذائية على كافة مستوياتها، وسبل الدعم والمساندة وتشجيع الشركات للانضمام إلى المنظومة الرسمية والتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء وإنتاج غذاء آمن للمستهلك.