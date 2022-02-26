أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

فودافون مصر تتيح مكالمات ورسائل مجانية مع أوكرانيا لمدة 5 أيام

08:04 م السبت 26 فبراير 2022
فودافون مصر تتيح مكالمات ورسائل مجانية مع أوكرانيا لمدة 5 أيام

شركة فودافون مصر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة فودافون مصر عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي يوم السبت عن إتاحة خدمات المكالمات والرسائل الدولية وخدمات التجوال من وإلى أوكرانيا بشكل مجاني لمدة 5 أيام بداية من غد الأحد 27 فبراير، وذلك لمساعدة عملاء الشركة بمصر في التواصل والاطمئنان على ذويهم بأوكرانيا.

يذكر أن الجيش الروسي شن هجوما على الأراضي الأوكرانية منذ فجر الخميس الماضي وسط معارك عنيفة بالقرب من العاصمة كييف.

فودافون مصر مكالمات مجانية أوكرانيا المكالمات الدولية خدمات التجوال الجيش الروسي الأراضي الأوكرانية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1832

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

23927

متعافون اليوم

477173

إجمالي الإصابات

23927

إجمالي الوفيات

408094

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر دوري أبطال أفريقيا |الأهلي 0-0 صنداونز

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا