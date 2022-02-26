فودافون مصر تتيح مكالمات ورسائل مجانية مع أوكرانيا لمدة 5 أيام

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة فودافون مصر عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي يوم السبت عن إتاحة خدمات المكالمات والرسائل الدولية وخدمات التجوال من وإلى أوكرانيا بشكل مجاني لمدة 5 أيام بداية من غد الأحد 27 فبراير، وذلك لمساعدة عملاء الشركة بمصر في التواصل والاطمئنان على ذويهم بأوكرانيا.

يذكر أن الجيش الروسي شن هجوما على الأراضي الأوكرانية منذ فجر الخميس الماضي وسط معارك عنيفة بالقرب من العاصمة كييف.