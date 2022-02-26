"الضرائب" تبحث مع نقابة الموسيقيين وضع بروتوكول لتسهيل إجراءات مع المصلحة

كتب- مصطفى عيد:

بحثت مصلحة الضرائب المصرية مع نقابة المهن الموسيقية وضع بروتوكول تعاون يراعي ظروف صغر الموسيقيين، بحسب بيان صحفي من المصلحة اليوم السبت.

وقال البيان إن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عقد اجتماعًا مع نقيب الموسيقيين، هاني شاكر، من أجل بحث ودراسة وضع بروتوكول تعاون يراعي ظروف صغار الموسيقيين ويقوم بتذليل كافة العقبات.

وبحسب البيان يهدف البروتوكول تسهيل الإجراءات أمامهم، ويأخذ في الاعتبار الظروف الصعبة التي تمر بها الآن المهن الموسيقية، مشيرًا إلى الدور الهام للفنانين في الارتقاء بالمجتمع.

وقال عبد القادر في البيان إن مصلحة الضرائب تطمئن جميع الممولين وبخاصة أعضاء نقابة المهن الموسيقية، إنها ليست مصلحة جباية والقوانين الضريبية واضحة، وتقوم المصلحة بمساعدة المجتمع الضريبي على الالتزام الطوعي، من خلال امدادهم بالثقافة الضريبية المطلوبة، وتقديم كافة سبل الدعم الفني المجاني والتوعية الضريبية اللازمة لهم.

ونقل البيان عن الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، تأكيده على أهمية الضرائب، وأنها عماد الموازنة العامة للدولة، مشيدًا بالتعاون الذي لمسه في التعامل مع مصلحة الضرائب.

وقال إن هناك صفحة جديدة تفتحها مصلحة الضرائب في التعامل مع الموسيقيين ممتلئة بالتعاون والثقة والشفافية وطمأنة للمجتمع الضريبي، لافتًا إلى أنه بالرغم من أن هناك العديد من العثرات والصعاب التي يواجهها الموسيقيين، ووجود حالة التوقف الفني على مدى سنتين تقريبا جراء فيروس كورونا، إلا أن هناك حرص شديد من جانب أعضاء النقابة على الالتزام الضريبي المنصف والعادل في ضوء الواقع.

وأوضح شاكر أن نقابة المهن الموسيقية على أتم الاستعداد للتعاون من أجل الوصول لوضع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب يضع نصب عينيه صغار الموسيقيين الذين يمثلون القطاع العريض من الموسيقيين العاملين بنسبة تصل إلى أكثر من 70% منهم، بحيث يحل هذا البروتوكول بحل كافة المشكلات وإزالة كافة العقبات التي يواجهها أعضاء نقابة المهن الموسيقية.

وأكد حرص نقابة المهن الموسيقية على صغار الموسيقيين وتحقيق الصالح لهم وخاصة مع الظروف الصعبة التي يمرون بها، وأي عضو في النقابة لديه مشكلة مع الضرائب يتوجه فورا إلى النقابة والتي ستقوم بدورها في التواصل مع مصلحة الضرائب لحل تلك المشكلات بشكل ودي.

وقال صلاح يوسف مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن من أهم المميزات التي سيقدمها هذا البروتوكول هو عدم اتخاذ أي إجراءات نحو أي عضو بنقابة المهن الموسيقية إلا بعد الرجوع إلى النقابة، حيث تُعد النقابة هي الممر والوسيط بين المصلحة وبين كافة الموسيقيين الأعضاء لديها.

وأوضح علاء عيسى رئيس قطاع البحوث الضريبية، إن البروتوكول سيتضمن تشكيل لجنة مشتركة تتكون من أعضاء من كل من مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المهن الموسيقية للنظر في أي خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول المزمع عقده ولحل كافة المشكلات التي تواجه أعضاء النقابة أولا بأول بشكل ودي.