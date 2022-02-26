50 جنيها لكيلو البوري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم

كتبت-دينا خالد:

استقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم السبت في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 25.5 و28.5 جنيه، وهي نفس أسعار أمس.

وظل سعر كيلو البوري ثابتا ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

كما استقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 30 و55 جنيها، كما ظل سعر كيلو الكابوريا ثابتا بين 30 و120 جنيها، وكذلك سعر كيلو الجمبري، ليتراوح بين 90 و160 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.