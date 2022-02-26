أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

50 جنيها لكيلو البوري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم

09:51 ص السبت 26 فبراير 2022
50 جنيها لكيلو البوري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم

أسعار السمك

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت-دينا خالد:

استقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم السبت في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 25.5 و28.5 جنيه، وهي نفس أسعار أمس.

وظل سعر كيلو البوري ثابتا ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

كما استقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 30 و55 جنيها، كما ظل سعر كيلو الكابوريا ثابتا بين 30 و120 جنيها، وكذلك سعر كيلو الجمبري، ليتراوح بين 90 و160 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

سعر كيلو السمك البلطي الجمبري سوق العبور

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1832

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

23927

متعافون اليوم

477173

إجمالي الإصابات

23927

إجمالي الوفيات

408094

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا