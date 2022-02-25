التقاط الأنفاس.. أسعار النفط تتراجع بعد صعود لأعلى مستوى في 8 سنوات

كتبت- شيماء حفظي:

التقطت أسعار النفط أنفاسها خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد ارتفاعات قوية على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتراجعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد ارتفاعات حادة في الجلسة بفعل مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات العالمية بفعل عقوبات على روسيا أكبر مصدر للخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل 33 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 98.75 دولار للبرميل الساعة 1045 بتوقيت جرينتش بعد أن صعدت إلى 101.99 دولار للبرميل.

ووفقا لبيانات رويترز، خسر عقد مايو الأكثر نشاطا 40 سنتا أو 0.4٪ إلى 98.75 دولار.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 92.51 دولار للبرميل بعد أن بلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 95.64 دولار.

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا يوم الخميس في ارتفاع الأسعار فوق 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014 حيث لامس برنت 105 دولارات ، قبل تقليص المكاسب عند إغلاق التجارة.

وهذا الهجوم هو أكبر هجوم تتعرض له دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية ، مما دفع عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الفرار من ديارهم.

وردا على الغزو ، ضرب الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا بموجة من العقوبات، وهي إجراءات تستهدف إعادة قدرة روسيا على القيام بأعمال تجارية بعملات رئيسية إلى جانب عقوبات ضد البنوك والشركات المملوكة للدولة.

كما كشفت بريطانيا واليابان وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي عن عقوبات ، بما في ذلك خطوة من جانب ألمانيا لوقف التصديق على خط أنابيب غاز روسي بقيمة 11 مليار دولار.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، بما في ذلك روسيا يوم الأربعاء لتقرير ما إذا كانت ستلتزم بخطط زيادة الإنتاج المستهدفة في أبريل بمقدار 400 ألف برميل يوميا.

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