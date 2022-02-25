ماذا تستورد مصر من أوكرانيا؟.. 10 سلع بينها مكونات السجائر

القاهرة -مصراوي:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لأوكرانيا مسجلة 117,2 مليون دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 56,4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع 107,6%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من أوكرانيا 1,7 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 1,8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 6,4%، وفقا لبيان الجهاز اليوم الجمعة.

وأشار الإحصاء إلى انخفاض قيمة التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا لتصل إلى 1,79 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 1,84 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 2,9%.

أهم 10 مجموعات سلعية استوردتها مصر من أوكرانيا خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021

1. حبوب بقيمة 1,2 مليار دولار. 2. حديد وصلب بقيمة 96,8 مليون دولار. 3. خامات معادن بقيمة 90,2 مليون دولار. 4. تبغ بقيمة 30,8 مليون دولار. 5. بذور وأثمار زيتية بقيمة 30,3 مليون دولار. 6. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 20,3 مليون دولار. 7. أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 19,2 مليون دولار. 8. لحوم بقيمة 8,7 مليون دولار. 9. ملح وكبريت بقيمة 7,1 مليون دولار. 10. شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية 6,8 مليون دولار.

أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى أوكرانيا خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021

1. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 60,1 مليون دولار. 2. فواكه بقيمة 29,6 مليون دولار. 3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 8,5 مليون دولار. 4. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 8,3 مليون دولار. 5. أسمدة بقيمة 2,5 مليون دولار. 6. خضر ونباتات بقيمة 2,2 مليون دولار. 7. بذور وأثمار زيتية بقيمة 1,5 مليون دولار. 8. محضرات خضر بقيمة 813,1 ألف دولار. 9. ملح وكبريت بقيمة 617,3 ألف دولار. 10. حديد وصلب 614,6 ألف دولار.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بأوكرانيا 2,3 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 1,5 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 48,4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأوكرانيين العاملين في مصر 12,5 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 17,3 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 27,7%.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأوكرانية في مصر 37,8 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 36,2 مليون دولار خلال العام المالي 2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها 4,4%.