أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة اليوم

القاهرة – مصراوي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سو ق العبور اليوم الجمعة، عند مستوى أسعار أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3.65 جنيه و6 جنيهات.

البطاطس بين 3.5 و4.25 جنيه.

البصل بين 1.5 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 14 و19 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الملوخية بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2.25 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الجوافة بين 4 و7 جنيه.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.