أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة اليوم
القاهرة – مصراوي:
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سو ق العبور اليوم الجمعة، عند مستوى أسعار أمس.
ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 3.65 جنيه و6 جنيهات.
البطاطس بين 3.5 و4.25 جنيه.
البصل بين 1.5 و2.75 جنيه.
الكوسة بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.
الفاصوليا بين 14 و19 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الملوخية بين 7 جنيهات و11 جنيها.
الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
البرتقال البلدي بين 2.25 و3.5 جنيه.
اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و11 جنيها.
الجوافة بين 4 و7 جنيه.
الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.
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