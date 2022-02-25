هبوط حاد في سعر الذهب اليوم الجمعة.. والجرام يفقد 30 جنيهاً مرة واحدة

كتبت – شيماء حفظي:

هبط سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية تعاملات اليوم، بشكل حاد، وتراجع سعر الجرام أكثر من 30 جنيها دفعة واحدة.

تأتي التراجعات الكبيرة في سعر الخام محليا، نتيجة هبوط أسعار الخام في البورصات العالمية، مع إغلاق جلسة الخميس، بعدما حقق الذهب مكاسب كبيرة في اليوم الأول لحرب روسية ضد أوكرانيا.

ووصل الذهب أمس، إلى أعلى سعر منذ نوفمبر 2020، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وبعد إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا وبدء عمليات عسكرية، تأثرت الأسواق العالمية، وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 552 جنيها مقابل 574 جنيها للجرام أمس.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 711 جنيها مقابل 738 جنيها للجرام أمس.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 829 جنيهًا مقابل 861 جنيهًا للجرام أمس.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 947 جنيهًا مقابل 984 جنيها للجرام أمس.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 6632 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

تراجعت أسعار الذهب في السوق العالمية، لدى إغلاق تعاملات الخميس، بعد خطاب للرئيس الأمريكي جو بادين أعلن فيه عقوبات اقتصادية ضد روسيا، ووصل سعر الذهب إلى 1895.76 دولار للأوقية بعدما كان وصل لأعلى مستوى له منذ سبتمبر 2020 عند 1973 دولار.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب على ارتفاع 0.8% إلى 1926.30 دولار.

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