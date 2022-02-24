الفاكهة والتبغ والزيوت.. أهم المعلومات عن التجارة بين مصر مع روسيا وأوكرانيا



كتبت- شيماء حفظي:

تعتبر روسيا وأوكرانيا من أهم الشركاء التجاريين لمصر في مجال القطاع الغذائي والحاصلات الزراعية إلى جانب عدد من السلع والمنتجات الأخرى.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بنسبة 13.2% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، وكان الجزء الأكبر من التجارة بين البلدين واردات مصرية.

وبحسب بيانات رسمية، نرصد أبرز تفاصيل التبادل التجاري بين مصر وروسيا وأيضا بين مصر وأوكرانيا، وأبرز السلع التي تستوردها السوق المصرية من الدولتين، أو تصدرها إليهما.

مصر وروسيا

- بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل حجم التبادل التجاري خلال أول 9 أشهر من عام 2021 نحو 2.7 مليار دولار مقابل نحو 2.4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020، بزيادة 13.2%

- ارتفعت قيمة الواردات المصرية من روسيا إلى 2.3 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021 مقابل 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة زيادة 13.3%.

- تأتي الحبوب على رأس واردات مصر من روسيا وخاصة القمح، والوقود المعدني، والمعادن والنحاس والطائرات

- بلغت صادرات مصر لروسيا نحو 398.1 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الماضي مقابل 354.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 12.2%.

- تأتي الحاصلات الزراعية بما فيها الفاكهة المصرية على رأس صادرات مصر لروسيا، بالإضافة إلى الخضروات والملابس.

- بحسب بيانات البنك المركزي المصري، احتلت روسيا المركز الـ 11 بين قائمة أهم الشركاء التجاريين لمصر خلال عام 2020-2021 بقيمة تبادل تجاري 3.3 مليار دولار، منها نحو 3.1 مليار دولار واردات.

مصر وأوكرانيا

- سجل حجم التبادل التجاري بين أوكرانيا ومصر في أول 7 شهور من 2021 نحو 894.2 مليون دولار، وفق ما صرح به روسلان نيشاي، مستشار سفارة كييف بالقاهرة لشئون التجارة والاقتصاد.

- بلغت واردات مصر من أوكرانيا في خلال نفس الفترة 830.8 مليون دولار.

- تتمثل أهم واردات مصر من أوكرانيا، في الحديد والصلب والفولاذ ومنتجاتهم، والذرة، والقمح، وزيت عباد الشمس، وفول الصويا، والتبغ، وعربات نقل الديزل، واليوريا والأبقار.

- صدرت مصر منتجات إلى أوكرانيا خلال الفترة نحو 63.4 مليون دولار.

- الخضروات والفاكهة وخاصة البرتقال، والبطاطس والبصل، والأدوية، والملابس الجاهزة، وشرائح بوليمرات الإيثلين، والزجاج مسطح والصابون، هي أبرز صادرات مصر إلى أوكرانيا.

- بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا نحو 1.6 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة 47% عن العام السابق عليه، وفقا لوزيرة التجارة والصناعة.

- هناك فرص جيدة لزيادة الصادرات المصرية إلى أوكرانيا بالمنتجات الزراعية ومنتجات السيراميك، والأسمدة، والملابس الجاهزة، وفقا للوزيرة.