أسعار الزيوت ترتفع 15% بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية

كتبت - دينا خالد:

قال زكريا الشافعي، رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، إن أسعار الزيت الحر ارتفعت بنحو 15%، تأثرا بخبر اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف الشافعي، لمصراوي، أن سعر طن الزيت ارتفع إلى 28 ألف جنيها مقابل 25 ألف جنيه، حيث سجل سعر الطن عالميا 1800 دولار للطن.

وأشار الشافعي، إلى أن مصر تستورد الزيوت من الأرجنتين، ودول البحر الأسود وإندونيسيا وماليزيا.

وكان الشافعي، توقع في وقت سابق لمصراوي، أن تستمر أسعار الزيوت بالارتفاع إذا استمرت أزمة روسيا وأوكرانيا.

وتستورد مصر أكثر من87% من استهلاكها من الزيوت من الخارج، بمراحل إنتاجية مختلفة، تتنوع بين استيراد بذور وعصرها وتكريرها، أو استيراد زيوت وتكريرها، أو الاكتفاء بمرحلة التعبئة فقط.

ويعمل في إنتاج زيوت الطعام بمصر 4 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للحكومة، وهي الإسكندرية للزيوت والصابون، وطنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية، وأبو الهول للزيوت والمنظفات (الملح والصودا سابقاً)، والنيل للزيوت والمنظفات.

وتنتج هذه الشركات زيت الطعام، بما يشمل عمليات التكرير بشكل أساسي، إضافة إلى بعض عمليات عصر البذور الزيتية.