مصر تلغي مناقصة لشراء القمح.. والبديل "الفرنسي" قد يكون الحل بعد أزمة أوكرانيا

القاهرة- (وكالات):

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، إنها ألغت مناقصة دولية لشراء القمح اليوم الخميس، وهو ما يأتي تزامنا مع اندلاع حرب روسية على أوكرانيا وبدء عمليات عسكرية هناك.

وبحسب وكالة رويترز، ذكر متعاملون أن الهيئة تلقت عرضا واحدا لشراء 60 ألف طن من القمح الفرنسي مقابل 399 دولارا للطن على أساس تسليم ظهر السفينة في مناقصة دولية.

وقال المتعاملون إن العرض قدمته شركة فيترا وكان صالحا لمدة ساعة.

وطلبت الهيئة كمية غير محددة من القمح للشحن بين 11 و21 أبريل المقبل.

وقال متعامل أوروبي: "تسود معنويات العزوف عن المخاطرة اليوم مع استحالة اتخاذ قرار تجاري بتقييم أسعار القمح مع بدء الحرب".

وأضاف: "من الواضح أن القمح الفرنسي هو البديل الأول الواضح حيث يمكن توريد الشحنات إلى مصر بدون مواجهة خطر الحرب إذ لن تضطر السفن للإبحار عبر البحر الأسود".

واشترت هيئة السلع التموينية في أحدث مناقصة لها في 17 فبراير الجاري 180 ألف طن من القمح الروماني مقابل 318 دولارا للطن على أساس تسليم ظهر السفينة، أو 338.55 دولار للطن شاملة تكاليف الشحن.

وتسيطر روسيا وأوكرانيا على نحو 29% من تجارة القمح العالمية، وفقًا لبيانات CNBC، فيما تشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن روسيا كانت أكبر مورد للقمح إلى مصر في الموسم الماضي.

وارتفعت أسعار القمح العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ 9 سنوات مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بعد قفزتها بنسبة تخطت 5% اليوم لتصل إلى 9.26 دولار للبوشل (27.2 كيلوجرام).

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