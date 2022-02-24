كيف يؤثر اشتعال الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المصري؟

كتب- مصطفى عيد:

تؤثر الحرب الروسية على أوكرانيا على الاقتصاد المصري من عدة جوانب سواء كانت تأثيرات فورية لإعلان الحرب وبدء العمليات العسكرية أو تأثيرات قد تحدث على مدى أيام أو أسابيع أو حتى أشهر.

وأعلنت روسيا اليوم الخميس شن حرب على أوكرانيا وبدأت عمليات عسكرية على عدة مناطق أوكرانية وهو ما يمثل ذروة تصاعد التوترات الروسية مع أوكرانيا والغرب خلال الفترة الأخيرة.

تأثيرات فورية

البورصة

في تأثير فوري للعمليات العسكرية، هوت البورصة المصرية في بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس بنحو 3.25% إلى مستوى 10939 نقطة ثم امتصت البورصة موجة الهبوط لتقلص التراجع إلى نحو 2.5% قبل أن تعود للتراجع مرة أخرى حاليا في حدود 3.63% بنهاية الجلسة.

وخسر رأس المال السوقي نحو 24.4 مليار جنيه من قيمته خلال جلسة اليوم، وهبط مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة 9.02%، كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 7.28%.

أسعار الذهب

قفزت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس بنحو 34 جنيها للجرام الواحد مقارنة بمستواه أمس وذلك بعد أن قفزت الأسعار العالمية بأكثر من 42 دولارا للأوقية بعد الإعلان عن الحرب.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 740 جنيها للجرام، وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 863 جنيها للجرام، وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 986 جنيها للجرام.

وصعد سعر الجنيه الذهب أيضا بنحو 272 جنيها خلال تعاملات اليوم إلى 6904 جنيهات، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

تأثيرات آجلة

أسعار البترول

قفزت أسعار البترول العالمية خلال تعاملات اليوم بأكثر من 8% ليتجاوز مستوى 105 دولارات لبرميل خام برنت لأول مرة منذ عام 2014.

ويؤدي ارتفاع أسعار البترول إلى زيادة تكلفة استيراده على مصر، وبالتالي انعكاس ذلك على الموازنة العامة للدولة خاصة فيما يتعلق ببند دعم الوقود.

كما قد يؤدي ارتفاع أسعار البترول لعدة أسابيع بالقرب من هذه المستويات إلى رفع جديد في أسعار البنزين وربما أنواع أخرى من الوقود في الاجتماع المقبل للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الشهر بعد المقبل.

وقال البنك الدولي إن كل زيادة بمقدار 10 دولارات في سعر النفط العالمي عن السعر المقدر له في الموازنة العامة لمصر خلال العام المالي الجاري، سيترتب عليها ارتفاع نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2% إلى 0.3%.

وتقدر مصر برميل خام برنت في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري عند 60 دولارًا، وبالتالي يزيد السعر الحالي عن هذا المستوى بنحو 45 دولارا.

أسعار القمح

ارتفعت أسعار القمح العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ 9 سنوات مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بعد قفزتها بنسبة تخطت 5% اليوم لتصل إلى 9.26 دولار للبوشل (27.2 كيلوجرام).

وتسيطر روسيا وأوكرانيا على نحو 29% من تجارة القمح العالمية، وفقًا لبيانات CNBC، فيما تشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن روسيا كانت أكبر مورد للقمح إلى مصر في الموسم الماضي.

ورغم أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم فإنها لا تتوقع تأثيرًا كبيرًا للحرب الروسية الأوكرانية عليها في الوقت الحالي، حيث يساعدها في ذلك موعد اندلاع الحرب الذي يعد قريبا من موسم حصاد القمح المحلي في أبريل المقبل، بالإضافة إلى وجود احتياطٍ كافٍ من القمح لمدة تزيد على 4 أشهر.

السياحة

تعد دولتا روسيا وأوكرانيا من أكثر الدول التي يفد منها السياح إلى مصر، وبالتالي من المتوقع أن يؤثر اندلاع الحرب على أعداد الوفود القادمة منها إلى مصر.

وقبل اندلاع الحرب، قال عاملون ومستثمرون في مجال السياحة، لمصراوي، إن حجوزات السياح الروس والأوكرانيين إلى مصر تراجعت خلال الشهر الجاري بحوالي 30%، مع تصاعد التوترات السياسية بين البلدين خلال الفترة الماضية.

تأثير إيجابي لأسعار الغاز؟

سجلت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعًا بنسبة 5.9% إلى 4.90 دولار لكل مليون وحدة بريطانية خلال تعاملات اليوم الخميس.

ويعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عاملا إيجابيا لمصر باعتبارها إحدى الدول المصدرة للغاز، وبالتالي تنعكس الزيادة في الأسعار إيجابيا على إيراداتها البترولية.

وكان طارق الملا وزير البترول قال في وقت سابق إن ارتفاع أسعار الغاز ساعد مصر في التخفيف من تأثير أسعار البترول العالمية على الموازنة خلال الفترة الأخيرة.

وقبل اندلاع الحرب الروسية كانت أوروبا والولايات المتحدة تبحثان عن بديل لمد القارة العجوز باحتياجاتها من الغاز الطبيعي في حالة تطورت الأمور وانقطعت إمدادات الغاز الروسي.

ويعد زيادة احتياجات أوروبا في ظل ارتفاع أسعار الغاز فرصة جيدة لمصر لزيادة صادراتها من الغاز المسال، ولكن البعض يشير إلى أنه يحد من إمكانية حدوث هذه الاستفادة عمل محطتي إسالة الغاز الطبيعي بمصر بأقصى طاقة لهما وبالتالي عدم استطاعة تصدير شحنات إضافية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي هذا الأسبوع والتي ألقاها عنه وزير البترول، إن الغاز المصري يلعب دوراً مهماً في تأمين جانب من احتياجات دول أوروبا من الطاقة، من خلال تصدير الغاز الفائض، عبر محطتي إسالة الغاز بمصر على ساحل البحر المتوسط.