البورصة تهوي 3.6% في نهاية التعاملات بعد حرب روسيا ضد أوكرانيا

كتبت- شيرين صلاح:

هوى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 3.63% إلى مستوى 10890 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الخميس، في تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

وهبط مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة 9.02%، كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 7.2%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 67.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 62 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 5.6 ملايين جنيه.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدء حملة عسكرية في أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وسبب إعلان الحرب هبطت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات جلسة اليوم وحتى نهاية الجلسة، وذلك تأثرا بإعلان الحرب وانهيار الأسواق الدولية.