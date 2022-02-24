أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

العملات الرقمية تتكبد خسائر فادحة بسبب أزمة أوكرانيا.. وبيتكوين تهوي 9%

02:41 م الخميس 24 فبراير 2022
العملات الرقمية تتكبد خسائر فادحة بسبب أزمة أوكرانيا.. وبيتكوين تهوي 9%

عملة بيتكوين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتبت- شيماء حفظي:

هوى سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة خلال تعاملات اليوم الخميس، وذلك بعد انخفاضها بنسبة 9.1% في آخر 24 ساعة لتقود عدد من أخواتها لتكبيد سوق العملات المشفرة خسائر فادحة بعد إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا اليوم وبدء عمليات عسكرية هناك.

وبحسب منصة كوين ماركت كاب لتداول العملات المشفرة، انخفض سعر عملة بيتكوين خلال آخر 24 ساعة إلى مستوى 35285 دولارا في الساعة الثانية والنصف عصرا اليوم الخميس لتفقد نحو 3500 دولار لكل بيتكوين.

وتراجعت القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة بنحو 172 مليار دولار خلال 24 ساعة، إلى ما يصل إلى 1.57 تريليون دولار، بعدما تراجعت ما يقرب من 9% بعد تداعيات إعلان روسيا هجوم عسكري ضد أوكرانيا.

ووصلت القيمة السوقية لبيتكوين إلى نحو 667.8 مليار دولار، وفقا لكوين ماركت كاب.

وقال Alex Kuptsikevich المحلل المالي في FxPro ، إن تفاقم التوتر حول أوكرانيا أدى إلى الضغط على الأصول الخطرة، بحسب منصة كوين ديسك.

وأضاف أن هناك مخاطر متزايدة من التصعيد المرتبط بدخول القوات الروسية إلى دونباس. في مثل هذه الحالة، قد تستمر الأصول الخطرة في الانخفاض أكثر.

بيتكوين العملات الرقمية أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية أسعار بيتكوين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1892

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

2140

متعافون اليوم

475341

إجمالي الإصابات

23889

إجمالي الوفيات

406107

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل |طبول الحرب بدأت بين روسيا وأوكرانيا.. ماذا حدث؟ (تغطية خاصة)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا