العملات الرقمية تتكبد خسائر فادحة بسبب أزمة أوكرانيا.. وبيتكوين تهوي 9%



كتبت- شيماء حفظي:

هوى سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة خلال تعاملات اليوم الخميس، وذلك بعد انخفاضها بنسبة 9.1% في آخر 24 ساعة لتقود عدد من أخواتها لتكبيد سوق العملات المشفرة خسائر فادحة بعد إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا اليوم وبدء عمليات عسكرية هناك.

وبحسب منصة كوين ماركت كاب لتداول العملات المشفرة، انخفض سعر عملة بيتكوين خلال آخر 24 ساعة إلى مستوى 35285 دولارا في الساعة الثانية والنصف عصرا اليوم الخميس لتفقد نحو 3500 دولار لكل بيتكوين.

وتراجعت القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة بنحو 172 مليار دولار خلال 24 ساعة، إلى ما يصل إلى 1.57 تريليون دولار، بعدما تراجعت ما يقرب من 9% بعد تداعيات إعلان روسيا هجوم عسكري ضد أوكرانيا.

ووصلت القيمة السوقية لبيتكوين إلى نحو 667.8 مليار دولار، وفقا لكوين ماركت كاب.

وقال Alex Kuptsikevich المحلل المالي في FxPro ، إن تفاقم التوتر حول أوكرانيا أدى إلى الضغط على الأصول الخطرة، بحسب منصة كوين ديسك.

وأضاف أن هناك مخاطر متزايدة من التصعيد المرتبط بدخول القوات الروسية إلى دونباس. في مثل هذه الحالة، قد تستمر الأصول الخطرة في الانخفاض أكثر.