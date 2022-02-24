قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس بمصر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية



كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال التعاملات مجددا، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، بسبب ارتفاع المعدن عالميا، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب ارتفع 3 جنيهات في بداية تعاملات اليوم، ليواصل صعوده بمنتصف التعاملات ويزيد الجرام 21 جنيهًا، وصعد مجددا 10 جنيهات لتصبح قيمة الارتفاع حتى الآن 34 جنيهًا.

ويعتبر مستوى الجرام الحالي لسعر الذهب بالسوق المحلي أعلى سعر منذ نوفمبر 2020، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

ويأتي ذلك بعد إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا وبدء عمليات عسكرية فيها وهو أثر بشكل كبير على الأسواق العالمية، وأدى إلى قفزة في أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

وخلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 575 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 740 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 863 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 986 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 6904 جنيهات، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إلى حوالي 1971 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 3.3%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 12:04 ظهرًا بتوقيت القاهرة، حيث قفز بذلك بنحو 43 دولارا حتى الآن بسبب العمليات العسكرية الروسية.

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