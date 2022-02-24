موجة غلاء تضرب أسعار المحاصيل والمعادن بعد اندلاع حرب أوكرانيا

كتبت- ياسمين سليم:

سجلت أسعار السلع والمحاصيل الزراعية والمعادن قفزة جنونية في بداية صباح اليوم مع إندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لتصل لمستويات غير مسبوقة.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدء حملة عسكرية في أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وارتفعت أسعار البترول والغاز الطبيعي والألومنيوم والذهب والقمح والذرة إلى مستويات قياسية.

البترول

سجلت أسعار البترول قفزة كبيرة في بداية تعاملات اليوم ليتخطى خام برنت حاجز 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 2014.

وواصل سعر برميل النفط الارتفاع إلى 105 دولارات بنسبة ارتفاع 8.4% منذ بداية التعاملات وذلك بحلول الساعة 12.50 ظهرًا وفقًا لبيانات CNBC، فيما سجل سعر الخام الأمريكي 99.7 دولار للبرميل بزيادة 8.3%.

وسجلت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعًا بنسبة 5.9% إلى 4.90 دولار لكل مليون وحدة بريطانية.

الذهب والمعادن

ارتفع سعر الذهب عالميًا عند أعلى مستوى له منذ عام، مسجلًا زيادة بنسبة 3.12% إلى 1968.5 دولار للأوقية، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وشهدت بقية المعادن ارتفاعًا إذ صعدت الفضة بنسبة 3.84% إلى 25.4 دولار للأوقية، وسجل البلاتين ارتفاعًا بنسبة 3.3% ليبلغ 1128 دولارًا للأوقية.

وسجل سعر الألومنيوم مستوى قياسيا، فيما سجل سعر النيكل أعلى مستوى له منذ 10 سنوات.

وقفز سعر الألومنيوم بأكثر من 4.8% إلى 3449 دولارًا للطن في بورصة لندن للمعادن، متخطيًا رقمًا قياسيًا سجله في 2008.

القمح

ووصلت أسعار القمح العالمية في صباح اليوم عند أعلى مستوى له منذ 2012 إلى 9.26 دولار للبوشل (27.2 كيلو).

وتسيطر روسيا وأوكرانيا على نحو 29% من تجارة القمح العالمية، وفقًا لبيانات CNBC، فيما تشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن روسيا كانت أكبر مورد للقمح إلى مصر في الموسم الماضي.

وقفزت أسعار الذرة العالمية بنسبة 5.12% إلى 7.18 دولار لكل بوشل، مع إندلاع الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وتعد أوكرانيا رابع أكبر دولة مصدرة للذرة في العالم، ويتجه محصولها إلى دول الشرق الأوسط والصين.

وصدرت أوكرانيا أكثر من 8 ملايين طن من الذرة إلى الصين في عام 2020، وهو ما يزيد قليلًا على ربع إجمالي صادرات الذرة الأوكرانية في ذلك العام، وفقًا لوزارة الزراعة الأميركية.