تداعيات الحرب الروسية.. 24 جنيهًا زيادة في سعر الذهب اليوم الخميس بمصر



كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع منتصف التعاملات بشكل كبير، وزاد الجرام 21 جنيهًا، مقارنة بمستواه في الصباح، بسبب ارتفاع المعدن عالميا، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب ارتفع 3 جنيهات في بداية تعاملات اليوم، ليواصل صعوده بمنتصف التعاملات وتصبح قيمة الزيادة 24 جنيهًا حتى الآن.

ويأتي ذلك بعد إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا وبدء عمليات عسكرية فيها وهو أثر بشكل كبير على الأسواق العالمية وأدى إلى قفزة في أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.

وكان الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب..

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

خلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 569 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 731 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 853 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 975 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 6824 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، إلى حوالي 1952 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 2.2%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 12:04 ظهرًا بتوقيت القاهرة، حيث قفز بذلك بنحو 43 دولارا حتى الآن بسبب العمليات العسكرية الروسية.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب